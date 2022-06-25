Глава Литвы Гинтарас Науседа заявил, что компромисса с РФ в вопросе транзита товаров в Калининградскую область не будет.
Науседа объяснил, что Литва вместе Еврокомиссией постарается сделать санкции для России максимально болезненными.
"Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС и сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", — выразил своё мнение президент Литвы.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил Литве отключением от единой энергосистемы, объединяющей Россию, прибалтийские страны и Белоруссию (БРЭЛЛ) в ответ на запрет транзита в Калининградскую область санкционных товаров.
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