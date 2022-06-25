Елена Зеленская попозировала для французского журнала: "Из тени на войну"

Снимок супруги Владимира Зеленского появился на обложке нового номера журнала M Le magazine du Monde.

Зеленская запечатлена в тёмном коридоре с арочным окном "в конце тоннеля".

"Из тени на войну", — гласит заглавие материала о жене президента Незалежной.

По данным западных СМИ, ожидается ещё 12 обложек в разных мировых изданиях с первой леди Украины.

Ранее Владимир Зеленский попозировал для майской обложки журнала Time. На высокохудожественном снимке очерчен лишь профиль президента Украины на чёрном фоне.

С началом спецоперации на Украине Зеленского на Западе стали воспринимать как героя. С ним встречаются успешные мировые политики и звёзды первой величины.

В 2019 году фотография президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой украсила обложку одного из декабрьских выпусков журнала Vogue UA. Героиней этого номера стала первая леди Незалежной.