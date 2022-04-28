Портрет Зеленского украсил обложку Time: чёрный фон и красная рамка

Владимир Зеленский попозировал для майской обложки Time. На высокохудожественном снимке очерчен лишь профиль президента Украины на чёрном фоне.

Владимир Зеленский, личность которого героизировали на Западе после начала спецоперации на Украине, получился на фото очень воодушевлённым.

Лидер Украины с гордо поднятым подбородком смотрит вдаль. Не лишена фотография и трагизма. Мрачных ноток в портрет Зеленского добавляет чёрный фон. Изображение обрамляет традиционная красная рамка.

Ранее Владимир Зеленский уверил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы остановить в****. Он заявил, что народ Украины ничего не боится, так как "голыми руками останавливал танки".

В странах ЕС склонны видеть в Зеленском некого супермена, который противостоит злу в лице России. Популярность политика в мире стремительно набирает обороты.