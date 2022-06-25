Канадский журналист Степан Бандера считает, что Россией правят чекисты, а глава государства Владимир Путин — самый настоящий большевик.

"Чекисты находятся у власти в Российской Федерации все эти годы, кроме короткого ельцинского периода. К тому же исторически эти чекисты — потомки опричников Ивана Грозного. Понятно, что Путин по сути — большевик. Но это до сих пор не ясно русским", — сказал он в интервью журналу "Країна".