Канадский журналист Степан Бандера считает, что Россией правят чекисты, а глава государства Владимир Путин — самый настоящий большевик.
"Чекисты находятся у власти в Российской Федерации все эти годы, кроме короткого ельцинского периода. К тому же исторически эти чекисты — потомки опричников Ивана Грозного. Понятно, что Путин по сути — большевик. Но это до сих пор не ясно русским", — сказал он в интервью журналу "Країна".
Ранее депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс посетовал, что страна "обрусела", добавив, что русский язык — оружие Кремля.
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Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.