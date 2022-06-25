В Латвии пожаловались на обрусевшее общество: "Русский язык — оружие Кремля"

Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс посетовал, что страна "обрусела" однако общество этого не понимает. По словам политика, даже работодатели требуют при устройстве на работу знание русского языка.

Кирштейнс пожаловался, что общество не воспринимает русский язык, как средство "оккупации", которая якобы продолжается до сих пор.

"Латвия настолько обрусела, что многие не понимают, что критическая масса слишком большая. Общественность не считает русский язык средством продолжения оккупации", — цитируют депутата argumenti.ru. — Русский язык — не просто язык, а оружие Кремля!".

Кроме того, Кирштейнса расстраивает, что большая часть граждан не поддержала поправки к уголовному закону, согласно которым за требование знаний русского языка, можно было прикрыть бизнес "пророссийских" бизнесменов.