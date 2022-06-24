NBC News: сын Илона Маска стал девушкой и сменил имя

Сын миллиардера Илона Маска — Ксавье Маск — через суд добился смены имени и пола, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на судебные документы.

В апреле 18-летний Ксавье обратился в суд с требованием о смене имени. Он объяснил это решение тем фактом, что идентифицирует себя, как девушку. По словам истца, он не хочет иметь ничего общего с биологическим отцом, поэтому отказывается от фамилии Маск.

Суд удовлетворил ходатайство о смене имени и пола, а также разрешил сыну Маска получить новое свидетельства о рождении.

Теперь Ксавье Маска официально зовут Вивиан Дженна Уилсон, и он — девушка.

Илон Маск познакомился со своей первой женой, писательницей Джастин Уилсон, во время учёбы в университете Куинс в городе Кингстон (Канада). Их первый ребенок — сын Невада — умер во сне на десятой неделе жизни. Тогда супруги обратились в центр искусственного оплодотворения, и в 2004 году у них родились близнецы Гриффин и Ксавьер, а в 2006 году — тройняшки Дэмиан, Саксон и Кай. В 2008 году Маск и Уилсон развелись.