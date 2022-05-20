Илона Маска после критики Байдена обвинили в домогательствах

Американские журналисты заявили, что корпорация SpaceX передала стюардессе, которая работала в сфере реактивных самолётов компании, 250 тысяч долларов с целью урегулировать иск о сексуальных домогательствах. По словам жертвы, к ней приставал предприниматель Илон Маск.

"Маск потёр ей (стюардессе. — Прим. ред.) ногу без согласия и предложил купить ей лошадь в обмен на эротический массаж", — написали в Business Insider.

Также стюардесса отметила, что бизнесмен был голым. По информации журналистов, происшествие случилось в 2016 году в самолёте G650ER. Вместе с этим в СМИ сообщили, что получили документы, согласно которым сотруднице рекомендовали пройти курсы массажистки.

В BI сообщили, что руководство SpaceX отдало стюардессе деньги в 2018 году. Она пообещала не подавать на Маска в суд, подчеркнули представители издания.

Миллиардер в свою очередь заявил, что о нём распространили подобную дезинформацию впервые за 30 лет. Ещё предприниматель связал обвинения с его политическими высказываниями.

Ранее Маск раскритиковал политику американского лидера Джозефа Байдена. При этом бывшего президента США Дональда Трампа бизнесмен похвалил.