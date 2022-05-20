EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Илона Маска после критики Байдена обвинили в домогательствах

Мир

Американские журналисты заявили, что корпорация SpaceX передала стюардессе, которая работала в сфере реактивных самолётов компании, 250 тысяч долларов с целью урегулировать иск о сексуальных домогательствах. По словам жертвы, к ней приставал предприниматель Илон Маск.

Илона Маска после критики Байдена обвинили в домогательствах

"Маск потёр ей (стюардессе. — Прим. ред.) ногу без согласия и предложил купить ей лошадь в обмен на эротический массаж", — написали в Business Insider.

Также стюардесса отметила, что бизнесмен был голым. По информации журналистов, происшествие случилось в 2016 году в самолёте G650ER. Вместе с этим в СМИ сообщили, что получили документы, согласно которым сотруднице рекомендовали пройти курсы массажистки.

В BI сообщили, что руководство SpaceX отдало стюардессе деньги в 2018 году. Она пообещала не подавать на Маска в суд, подчеркнули представители издания.

Миллиардер в свою очередь заявил, что о нём распространили подобную дезинформацию впервые за 30 лет. Ещё предприниматель связал обвинения с его политическими высказываниями.

Ранее Маск раскритиковал политику американского лидера Джозефа Байдена. При этом бывшего президента США Дональда Трампа бизнесмен похвалил.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы илон маск
Sberbank
Новости
Двое офицеров Росгвардии признаны Героями России за подвиги в ходе спецоперации
СП: около 20 тысяч военных ВСУ погибли только при штурме Мариуполя
Посол Мельник: Украину могут включить в НАТО после окончания боевых действий
Сидорюк: соцсети РФ монетизируются, но нужно время на "миграцию" блогеров
The Grayzone: Джонсон стал премьером Британии благодаря заговору MI-6 и ЦРУ
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года
Финляндия ожидает "гибридные" атаки на границе с Россией
Руденко о Донецком фронте: "Командование ведёт грамотную тактику"
В плен силам ДНР сдались 25 украинских десантников
Брутер: США будут угрожать конфискацией активов россиян, но не сделают этого
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Байден служит Украине, семье и террористам, но не США Любовь Степушова Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Последние материалы
Двое офицеров Росгвардии признаны Героями России за подвиги в ходе спецоперации
СП: около 20 тысяч военных ВСУ погибли только при штурме Мариуполя
США закупают миллионы доз вакцины против вируса оспы обезьян
Оппозиция Армении ждёт помощи от США и ЕС
Посол Мельник: Украину могут включить в НАТО после окончания боевых действий
Сидорюк: соцсети РФ монетизируются, но нужно время на "миграцию" блогеров
The Grayzone: Джонсон стал премьером Британии благодаря заговору MI-6 и ЦРУ
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года
Финляндия ожидает "гибридные" атаки на границе с Россией
Руденко о Донецком фронте: "Командование ведёт грамотную тактику"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников