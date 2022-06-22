ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском

Группировка "О" ВС РФ освободила осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Славянский район не славится крупными промышленными предприятиями. Однако там прекрасные хвойно-лиственные леса и реки, которые создают уникальный микроклимат. Под Славянском ещё в советские годы отдыхали школьники и рабочие в лагерях и санаториях. Но с 2014 года эти места заняли разнообразные неонацистские формирования. С начала СВО лагеря и санатории превратили в огневые точки ВСУ.

Группировка "Отважных" освободила детский лагерь, который украинские неонацисты сделали своим укрепрайоном. Военные корреспонденты "Русской весны" предоставили фотографии с места событий. На них видны нацистская символика, вооружение и тело украинского боевика.