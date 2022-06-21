Польский профессор Гурский: длительность украинского конфликта зависит от США

Продолжительность конфликта на Украине напрямую зависит от действий США, поскольку без помощи Вашингтона Киев не в состоянии себя защитить. Об этом заявил польский эксперт Гжегож Гурский. Профессор полагает, что в ближайшие месяцы кардинальных изменений не ожидается, так как занятость России в спецоперации на Украине сдерживает её амбиции на других направлениях. Именно поэтому для США выгодно затягивание конфликта.

"Время течёт не в пользу России, а в пользу Украины, которую систематически снабжают оружием", — утверждает Гурский в беседе с Radio Gdańsk.

Эксперт считает, что в энергетическом кризисе виноваты западные страны, так как они ведут абсурдную политику в сфере энергетической безопасности. Страны НАТО показали свою слабость на фоне военной спецоперации, заявил он.