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The Atlantic: после победы Россия восстановит Украину, как ранее Чечню

Мир

Все украинские города, пострадавшие во время спецоперации, будут восстановлены в кратчайшие сроки, а население навсегда забудет об экстремизме.

The Atlantic: после победы Россия восстановит Украину, как ранее Чечню

За время своего президентства Владимир Путин уже доказал, что может очистить от терроризма целый регион, а после сделать из него жемчужину страны. Накануне американский журнал The Atlantic вышел с заголовком: "У России есть план для Украины. Похожий на Чеченский".

"Россия не пожалеет ни времени, ни денег на воссоединение с Украиной", — отмечает автор материала Нейл Хауэр.

Журналист напомнил, что несмотря на две кровопролитные чеченские кампании, у Кремля нет более преданных воинов, чем бойцы из Чеченской Республики. К тому же терроризм в регионе был полностью ликвидирован.

Освобождённые от киевской пропаганды украинцы поймут, что именно спецоперация ВС РФ спасла их страну от полного погружения в неонацизм.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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