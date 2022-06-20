Президент США Джо Байден заявил, что с высокой долей вероятности Украина станет членом Евросоюза.
"Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", — так Байден ответил на вопрос, уверен ли он в том, что Украина получит членство в ЕС.
В понедельник, 20 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Украина ни по каким параметрам не подходит для вхождения в состав Европейского союза и получения статуса кандидата, поскольку в этой стране наблюдаются высокий уровень коррупции и преступности, в Киеве сидит олигархическая власть, а украинская экономика находится в разрушенном состоянии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Париж готов переступить через международные нормы на фоне украинского конфликта и предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.