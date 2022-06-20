Байден заявил о высокой вероятности вступления Украины в ЕС

Президент США Джо Байден заявил, что с высокой долей вероятности Украина станет членом Евросоюза.

"Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", — так Байден ответил на вопрос, уверен ли он в том, что Украина получит членство в ЕС.

В понедельник, 20 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Украина ни по каким параметрам не подходит для вхождения в состав Европейского союза и получения статуса кандидата, поскольку в этой стране наблюдаются высокий уровень коррупции и преступности, в Киеве сидит олигархическая власть, а украинская экономика находится в разрушенном состоянии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Париж готов переступить через международные нормы на фоне украинского конфликта и предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.