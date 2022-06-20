Володин: Украина ни по каким параметрам не подходит для вступления в ЕС

Украина ни по каким параметрам не подходит для вхождения в состав Европейского союза и получения статуса кандидата. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на Украине процветает коррупция, наблюдается "разгул преступности". Кроме того, Володин отметил, что страна с олигархической властью и разрушенной экономикой не может присоединиться к ЕС.

"Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата", — указал председатель Госдумы.

Политик также подчеркнул: в Европе понимают, что Украина не может быть членом ЕС, однако "желание ослабить РФ превалирует".

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж готов нарушить международные нормы на фоне украинского конфликта и предоставить Киеву статус кандидата на вступление ЕС.