Украина ни по каким параметрам не подходит для вхождения в состав Европейского союза и получения статуса кандидата. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, на Украине процветает коррупция, наблюдается "разгул преступности". Кроме того, Володин отметил, что страна с олигархической властью и разрушенной экономикой не может присоединиться к ЕС.
"Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата", — указал председатель Госдумы.
Политик также подчеркнул: в Европе понимают, что Украина не может быть членом ЕС, однако "желание ослабить РФ превалирует".
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж готов нарушить международные нормы на фоне украинского конфликта и предоставить Киеву статус кандидата на вступление ЕС.
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