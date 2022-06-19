Автор National Interest призвал Украину объявить нейтральный статус

Военный эксперт Дэвид Пайн представил план по урегулированию конфликта на Украине. В статье, опубликованной изданием National Interest, автор предложил Киеву объявить нейтральный статус и признать Крым.

По словам Пайна, западные средства массовой информации ошибочно считают, что Вооружённые силы Украины побеждают, тогда как Пентагон отмечает прогресс российский войск в Донбассе. Поставки вооружения не помогли украинской армии изменить ситуацию в свою пользу, отметил эксперт.

Автор презентовал свой план по урегулированию ситуации на Украине, состоящий из 15 пунктов. Пайн предложил Киеву

провозгласить нейтральный статус страны;

признать российский статус Крыма и отказаться от попыток вернуть республику;

провести референдум по вопросу о независимости Донбасса;

отказаться от сотрудничества с Североатлантическим альянсом;

сократить численность военных в армии до 150 тысяч человек.

По плану Пайна, Россия должна поддержать решение Украины вступить в Евросоюз. Также стороны должны отказаться от репараций и восстановить дипломатические отношения.

Ранее официальный представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева сообщила, что после 24 февраля Киев рассматривает только силовой способ возвращения контроля над Крымом.