Швейцарский журналист: Шольц толкает Восточную Германию к возрождению ГДР

Антироссийская политика, проводимая канцлером Германии Олафом Шольцем, может вернуть страну в состояние "до 1990 года", то есть разделить на две части.

К такому выводу пришёл журналист из Швейцарии Александр Песке.

По его словам, в ФРГ "наметился серьезный внутриполитический раскол" — восточная её часть — бывшая ГДР — сильнее, чем западная, ощущает последствия вводимых против РФ санкций. Из-за этого "законсервированный конфликт" между западом и востоком Германии набирает обороты.

"Восточные земли Германии хорошо интегрированы в европейскую глобальную экономику. Идущий из РФ нефтепровод даже называется символически "Дружба"", — подчеркнул журналист.

На земле Бранденбург работает большой нефтеперерабатывающий завод. Аккурат там, где заканчивается трубопровод. Его производственные мощности "заточены" на переработку нефти Urals. Российской. Это успешный бизнес, который годами строился совместно с Россией. Теперь ему может прийти конец.

"Таких примеров великое множество. Если Берлин продолжит в том же духе в воздухе запахнет возрождением ГДР. Шольц и его министры упрямо толкают Восточную Германию к открытому мятежу", — предупреждает Песке, напоминая, как рабочие завода недавно освистали вице-премьера ФРГ Роберта Хабека, который специально приехал, чтобы убедить их, что нефтяное эмбарго против России необходимо.