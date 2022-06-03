EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Сатановский: "Тем, что Германия всё ещё существует, она обязана Путину"

Мир

На фоне резко ухудшившихся из-за Украины отношений между Россией и так называемым коллективным Западом особое место занимают отношения с Германией. Во многом потому, что несмотря на все перипетии русско-германской истории, немцы пользовались в России высоким авторитетом, поскольку за много веков на русском пространстве они укоренились и в обществе, и в культуре, и в науке.

Сатановский: "Тем, что Германия всё ещё существует, она обязана Путину"

Да и в самой Германии старались от антироссийской риторики воздерживаться. Но после смены в конце 2021 года правительства в Берлине, как раз когда ситуация вокруг Донбасса и Украины все больше обострялась, а Москва заняла твёрдую позицию, требуя от Запада гарантий безопасности, что-то изменилось.

После выступления пришедшего на смену Ангеле Меркель Олафа Шольца в Москве в середине февраля, когда он назвал обвинение Украины в геноциде из-за войны в Донбассе "нелепым", между двумя странами наступило отчуждение. Затем началась российская спецоперация на Украине, и немецких политиков, что называется, прорвало.

Тогда, как писали СМИ ФРГ, Шольц якобы заявил, что "нападение России освободит Германию от ее исторической вины". И хотя быстро стало известно, что ничего подобного канцлер не говорил, и что "журналисты его неправильно поняли", "осадочек остался" и был запущен какой-то механизм. И Берлин страстно бросился обвинять Россию и не менее страстно — поддерживать Украину.

Отношение русских к Германии тоже изменилось

Российский политолог Евгений Сатановский в интервью редактору издательства "Русская Швейцария" Александру Песке довольно жёстко высказался о так называемой "поддержке Украины", назвав преступлением против человечности бесконечные поставки оружия Киеву:

"Помимо Путина, на данный момент нет ничего, что могло бы затормозить инстинкт большей части населения страны, в которой я живу, прекратить существование Германии. И что в случае необходимости все страны Европы, которые сейчас поставляют оружие Украине, должны быть превращены в плоское, слегка расплавленное место. Людям предоставляется возможность жить в мире. А потом вы поставляете на Украину оружие, предназначенное для убийства наших людей? Украина — это наше семейное дело, а не европейское дело".

По его словам, большая надежда для Европы и Америки вообще иметь будущее — это, как ни странно, Путин, который является самым "прозападным" российским политиком. У его преемников не было бы таких же ограничений, обязательств и "симпатий к Германии", как у него.

"Подавляющее большинство тех, кто станет его преемником, не будет испытывать ничего, кроме жестокого чувства унижения и враждебности от осознания того, что по ту сторону границы есть враг. И враг, с которым еще не покончено, но с которым покончить нужно", — заключил Сатановский.

Фантомные раны Великой Отечественной

С мнением Сатановского отчасти согласен другой российский политолог, специалист по Германии Александр Камкин. В комментарии для RT он пояснил:

"Многие в России не понимают, почему Запад и особенно Германия, где правые радикалы преследуются политикой, СМИ и гражданским обществом, слепы на правый глаз по отношению к неонацистам на Украине. Факельные шествия сторонников Бандеры происходили на Украине в течение многих лет, и немецкие СМИ не обсуждали и не критиковали их. То же самое относится и к пробуждению неонацизма в Прибалтике.

Поддержка нацистов на Украине — давайте поговорим открытым текстом — пробудила в российском обществе фантомные раны Великой Отечественной войны и возродила исторические предубеждения по отношению к Германии".

Согласен Камкин и с тем, что Владимир Путин был прозападным политиком:

"Его мечтой было стабильное стратегическое сотрудничество Германия-Россия. Но поскольку нынешняя Германия является вассальным государством США, о стратегическом сотрудничестве между немцами и русскими, к сожалению, нельзя говорить. Германия остается в водах вождения старшего брата в Вашингтоне".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Немецкий журналист: В Германии хотят, но боятся выступать за Россию
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия владимир путин евгений сатановский
Новости
Окружение: Михаил Горбачёв сильно болеет и боится смерти
Танковый взвод ВСУ попался на тактическую уловку и был уничтожен за две минуты
В горящем столичном бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" заблокированы посетители
МИД Польши: Финляндию и Швецию не примут в НАТО на саммите альянса в июне
Евсеев: режим Зеленского падёт через год-полтора
Полковник ВС США Макгрегор: Россия одержит победу в конфликте с Украиной
Кулеба в Словакии выпрашивает у Запада больше тяжёлого вооружения образца НАТО
Диетолог Соломатина: пропитанная дефинилом клубника опасна для здоровья
Шурыгин: Украина заплатит сотнями жизней за использование РСЗО HIMARS
Кива: скоро может начаться новое наступление на Киев, Чернигов и Сумы
Популярное
Силовые структуры
Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ

Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.

Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ
В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым
Силовые структуры
В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым
Силовые структуры
ВСУ могут пойти в контрнаступление на Северодонецком направлении
Мир. Новости мира
Global Times: экономическая война Запада с Россией провалилась
Любовь Степушова На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Ходаковский рассказал о предательстве в ходе СВО: "Мы знали, что это западня"
Силовые структуры
ВС РФ перебрасывают ЗРПК "Панцирь-С1" в САР после угроз Эрдогана начать операцию
Арестович: ВСУ пойдут в наступление после уничтожения противника в обороне
Силовые структуры
Арестович: ВСУ пойдут в наступление после уничтожения противника в обороне
Последние материалы
Полковник ВС США Макгрегор: Россия одержит победу в конфликте с Украиной
Сатановский: "Тем, что Германия всё ещё существует, она обязана Путину"
Диетолог Соломатина: пропитанная дефинилом клубника опасна для здоровья
Кулеба в Словакии выпрашивает у Запада больше тяжёлого вооружения образца НАТО
Шурыгин: Украина заплатит сотнями жизней за использование РСЗО HIMARS
Кива: скоро может начаться новое наступление на Киев, Чернигов и Сумы
Профессор Дипакадемии Винокуров: Украина может распасться на несколько частей
Историк Зюссе: "Байден дал Украине все карты в руки для того, чтобы начать Третью мировую"
WarGonzo: в Молдавию прибыли 49 сотрудников ФБР
Член Общественной палаты РФ указал на нарушение прав петербуржцев при сбоях тарифа "60 минут"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников