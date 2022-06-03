Сатановский: "Тем, что Германия всё ещё существует, она обязана Путину"

На фоне резко ухудшившихся из-за Украины отношений между Россией и так называемым коллективным Западом особое место занимают отношения с Германией. Во многом потому, что несмотря на все перипетии русско-германской истории, немцы пользовались в России высоким авторитетом, поскольку за много веков на русском пространстве они укоренились и в обществе, и в культуре, и в науке.

Да и в самой Германии старались от антироссийской риторики воздерживаться. Но после смены в конце 2021 года правительства в Берлине, как раз когда ситуация вокруг Донбасса и Украины все больше обострялась, а Москва заняла твёрдую позицию, требуя от Запада гарантий безопасности, что-то изменилось.

После выступления пришедшего на смену Ангеле Меркель Олафа Шольца в Москве в середине февраля, когда он назвал обвинение Украины в геноциде из-за войны в Донбассе "нелепым", между двумя странами наступило отчуждение. Затем началась российская спецоперация на Украине, и немецких политиков, что называется, прорвало.

Тогда, как писали СМИ ФРГ, Шольц якобы заявил, что "нападение России освободит Германию от ее исторической вины". И хотя быстро стало известно, что ничего подобного канцлер не говорил, и что "журналисты его неправильно поняли", "осадочек остался" и был запущен какой-то механизм. И Берлин страстно бросился обвинять Россию и не менее страстно — поддерживать Украину.

Отношение русских к Германии тоже изменилось

Российский политолог Евгений Сатановский в интервью редактору издательства "Русская Швейцария" Александру Песке довольно жёстко высказался о так называемой "поддержке Украины", назвав преступлением против человечности бесконечные поставки оружия Киеву:

"Помимо Путина, на данный момент нет ничего, что могло бы затормозить инстинкт большей части населения страны, в которой я живу, прекратить существование Германии. И что в случае необходимости все страны Европы, которые сейчас поставляют оружие Украине, должны быть превращены в плоское, слегка расплавленное место. Людям предоставляется возможность жить в мире. А потом вы поставляете на Украину оружие, предназначенное для убийства наших людей? Украина — это наше семейное дело, а не европейское дело".

По его словам, большая надежда для Европы и Америки вообще иметь будущее — это, как ни странно, Путин, который является самым "прозападным" российским политиком. У его преемников не было бы таких же ограничений, обязательств и "симпатий к Германии", как у него.

"Подавляющее большинство тех, кто станет его преемником, не будет испытывать ничего, кроме жестокого чувства унижения и враждебности от осознания того, что по ту сторону границы есть враг. И враг, с которым еще не покончено, но с которым покончить нужно", — заключил Сатановский.

Фантомные раны Великой Отечественной

С мнением Сатановского отчасти согласен другой российский политолог, специалист по Германии Александр Камкин. В комментарии для RT он пояснил:

"Многие в России не понимают, почему Запад и особенно Германия, где правые радикалы преследуются политикой, СМИ и гражданским обществом, слепы на правый глаз по отношению к неонацистам на Украине. Факельные шествия сторонников Бандеры происходили на Украине в течение многих лет, и немецкие СМИ не обсуждали и не критиковали их. То же самое относится и к пробуждению неонацизма в Прибалтике. Поддержка нацистов на Украине — давайте поговорим открытым текстом — пробудила в российском обществе фантомные раны Великой Отечественной войны и возродила исторические предубеждения по отношению к Германии".

Согласен Камкин и с тем, что Владимир Путин был прозападным политиком:

"Его мечтой было стабильное стратегическое сотрудничество Германия-Россия. Но поскольку нынешняя Германия является вассальным государством США, о стратегическом сотрудничестве между немцами и русскими, к сожалению, нельзя говорить. Германия остается в водах вождения старшего брата в Вашингтоне".

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