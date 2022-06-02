Меркель выступила против спецоперации России: "Я солидарна с Украиной"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые отреагировала на военную спецоперацию России по принуждению к миру на Украине. Немецкий политик заявила, что поддерживает Киев.

По мнению экс-лидера республики, события на Украине можно назвать "поворотным моментом". Также бывший канцлер страны положительно оценила работу властей ФРГ, Штатов, членов G7, военно-политического блока НАТО и ООН, которые сообщают о попытках остановить боевые действия. Вместе с этим Меркель назвала миссию России на Украине "вопиющим нарушением международного права".

"Я солидарна с Украиной, которую атаковала РФ, и поддерживаю их право на самооборону", — сказала экс-лидер Германии в ходе мероприятия, которое организовали из-за отставки руководителя Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Меркель была "ангелом-хранителем" страны. Также депутат рассказал, как бывший канцлер помогала Киеву.