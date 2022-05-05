Politico опубликовала список виновных в украинском кризисе: "Грязная дюжина"

Издание Politico опубликовало список из 12 политиков, бизнесменов и организаций Германии, которые, по мнению редакции, поддерживали Москву и поэтому виноваты в кризисе на Украине. Первые строчки в нём достались экс-канцлерам Ангеле Меркель и Герхарду Шрёдеру, а также президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмаеру.

"Это неполный список тех, кто больше всего виноват в ошибочном подходе Германии к России и её лидеру", — отметила газета, назвав представленных лиц "грязной дюжиной".

Больше всего в украинском кризисе Politico считает виновной Меркель, так как она выступала за взаимодействие с Москвой. Штайнмаера издание обвинило в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики, а Шрёдера — в "вечной верности" президенту РФ Владимиру Путину.

Также в список попали глава компании Siemens Джо Кэзер, лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, а также Мюнхенская конференция и Восточный комитет немецкой экономики.