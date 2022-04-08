Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов поставлять Украине высокотехнологичные немецкие танки, несмотря на давление со стороны иностранных партнёров и чиновников. Об этом сообщает Politico.
По информации издания, министр экономики Германии Роберт Хабек и глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложили Шольцу отправить Киеву порядка 100 танков. Однако канцлер считает, что конфликт на Украине может затянуться из-за поставок дополнительной техники.
"Решение о передаче танков находится в подвешенном состоянии", — рассказал информированный источник в интервью Politico.
В статье отмечается, что окончательное решение по вопросам, связанным с поставками немецких танков, может быть принято уже в течение этой недели. Также известно, что Шольц планирует согласовать единую стратегию поддержки Киева с западными союзниками Германии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит предоставлять Киеву военную помощь.
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