Politico: Шольц задерживает поставки немецких танков на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов поставлять Украине высокотехнологичные немецкие танки, несмотря на давление со стороны иностранных партнёров и чиновников. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, министр экономики Германии Роберт Хабек и глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложили Шольцу отправить Киеву порядка 100 танков. Однако канцлер считает, что конфликт на Украине может затянуться из-за поставок дополнительной техники.

"Решение о передаче танков находится в подвешенном состоянии", — рассказал информированный источник в интервью Politico.

В статье отмечается, что окончательное решение по вопросам, связанным с поставками немецких танков, может быть принято уже в течение этой недели. Также известно, что Шольц планирует согласовать единую стратегию поддержки Киева с западными союзниками Германии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит предоставлять Киеву военную помощь.