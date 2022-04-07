Столтенберг заявил, что НАТО доставит Украине более тяжелое вооружение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация продолжит поставлять Украине оружие. В частности, он сказал о дополнительных системах противовоздушной обороны и более тяжелом вооружении, чем уже было прислано. Столтенберг сообщил об этом перед встречей министров иностранных дел альянса с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины, а вот канцлер Германии Олаф Шольц говорил о том, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине — и лишь поставками вооружения все и ограничится. Это же подтвердил сам Столтенберг.