Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация продолжит поставлять Украине оружие. В частности, он сказал о дополнительных системах противовоздушной обороны и более тяжелом вооружении, чем уже было прислано. Столтенберг сообщил об этом перед встречей министров иностранных дел альянса с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины, а вот канцлер Германии Олаф Шольц говорил о том, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине — и лишь поставками вооружения все и ограничится. Это же подтвердил сам Столтенберг.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.