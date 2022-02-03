Порошенко похвалил Меркель: "Была для Украины ангелом-хранителем"

Экс-президент Украины, депутат Пётр Порошенко оценил деятельность бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Также парламентарий объяснил, зачем Берлину обеспечивать безопасность Киева.

"Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем", — сказал Порошенко, слова которого приводит NTV.

Как сообщил политик, из-за Меркель украинские власти смогли подписать соглашение об ассоциации в Евросоюзе в 2014 году. Также бывший лидер подчеркнул, что из-за Германии Киев получил договор о свободной торговле.

"Поддержка Украины является инвестицией в безопасность Германии и Европы", — отметил депутат.

Ранее российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что Порошенко до сих пор поддерживают в США и считают его "запасным президентом". Вашингтон положительно оценил роль экс-лидера в подписании Минских соглашений и поддержании единства государства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.