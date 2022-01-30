Политолог: Порошенко для США — "запасной" президент Украины

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко всё ещё может быть нужен Штатам, сообщает РИА Новости.

Эксперт полагает, что экс-президент Украины котируется в Вашингтоне, потому что считается, что именно он смог стабилизировать ситуацию в 2014–2015 году и подписать минские соглашения. Также, по словам Суздальцева, к его заслугам могут приписывать и то, что Порошенко не дал Украине расколоться на отдельные "квази-государства".

Таким образом политолог полагает, что бывший лидер Украины все же остаётся "в запасе" Белого дома и в будущем сможет вновь занять пост президента.

Ранее экс-глава Украины Пётр Порошенко порекомендовал действующему президенту страны Владимиру Зеленскому бороться с российским лидером Владимиром Путиным, а не с ним. Политик заявил, что Зеленский запретил ему покидать Украину, заблокировав выезд. Из-за этого он теперь не сможет участвовать в международных мероприятиях.

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