Московский корреспондент немецкого издания Junge Welt Ульрих Хайден вернулся в Германию из РФ и был шокирован масштабом антироссийской пропаганды в Берлине.
Журналист рассказал, что он увидел на берлинском вокзале большой плакат, осуждающий действия России на Украине. Там же висел портрет украинского лидера Владимира Зеленского с антироссийскими высказываниями.
"Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!" — отметил Хайден в статье.
Также его удивило большое количество полицейских, дежуривших вокруг братской могилы и самого крупного в Берлине памятника советским воинам, который находится в Трептов-парке. По словам Хайдена, правоохранители были экипированы для разгона протестующих. Берлинские власти запретили в парке российскую символику и исполнение военных песен, однако некоторые люди пытались нарушить эти ограничения, добавил журналист.
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Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.