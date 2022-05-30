Немецкий журналист ужаснулся масштабу русофобии в Германии

Московский корреспондент немецкого издания Junge Welt Ульрих Хайден вернулся в Германию из РФ и был шокирован масштабом антироссийской пропаганды в Берлине.

Журналист рассказал, что он увидел на берлинском вокзале большой плакат, осуждающий действия России на Украине. Там же висел портрет украинского лидера Владимира Зеленского с антироссийскими высказываниями.

"Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!" — отметил Хайден в статье.

Также его удивило большое количество полицейских, дежуривших вокруг братской могилы и самого крупного в Берлине памятника советским воинам, который находится в Трептов-парке. По словам Хайдена, правоохранители были экипированы для разгона протестующих. Берлинские власти запретили в парке российскую символику и исполнение военных песен, однако некоторые люди пытались нарушить эти ограничения, добавил журналист.