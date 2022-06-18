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ВС России нанесли ракетные удары по НПЗ и ТЭЦ в Кременчуге

Мир

Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по нефтеперерабатывающему заводу и ТЭЦ в Кременчуге Полтавской области. Всего было выпущено восемь ракет.

"Российские вооружённые силы вновь нанесли по нефтеперерабатывающему удар", — пишет "Военное обозрение".

Информацию подтвердил также глава областной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, шесть из восьми ракет ударили по НПЗ, ещё две — по местной ТЭЦ.

Ранее ракетными ударами по Кременчугскому НПЗ уже были уничтожены несколько производственных мощностей и инфраструктура хранения топлива, которое использовалось для нужд ВСУ. Украинская сторона предпринимала попытки восстановить работу предприятия.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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