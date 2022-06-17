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Евсеев: на Украине некому оборонять Днепропетровск, Николаев и Кривой Рог

Мир

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что на Украине некому оборонять Днепропетровск, Николаев и Кривой Рог.

Евсеев: на Украине некому оборонять Днепропетровск, Николаев и Кривой Рог

По мнению Евсеева, "эшелонированная оборона" Днепропетровска, Николаева и Кривого Рога, о которой говорил генштаб ВСУ, — не более чем фантазёрство.

"Кто будет эту оборону выстраивать? Те, кто уклоняется от службы? А кто будет эту оборону обеспечивать? Тербатовцы, которые ручку поднять не могут, не говоря уже о том, чтобы стрелять из автомата и использовать сложное вооружение?", — указал Евсеев в беседе с "Украиной.ру".

По словам эксперта, торопиться с десантом на Одессу или активизацией наступательных действий на второстепенных участках фронта не стоит. Евсеев заявил, что если не произойдёт обвал всей линии фронта в Донбассе, Россия может ввести дополнительные резервы, чтобы ускорить освобождение территорий от ВСУ.

По мнению Евсеева, президенту Украины необходимо лучше подумать не об обороне, а о том, как ему безопасно и быстро покинуть территорию страны. Если ВС РФ удастся сломить боевой дух украинских военных, то никакая эшелонированная оборона Зеленскому не поможет, заключил эксперт.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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