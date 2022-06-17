В качестве наиболее вероятного театра военных действий НАТО рассматривает регион Восточной Европы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Очевидно, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий", — сказал он на встрече ОДКБ в Ереване.
Патрушев пояснил, что это подтверждают военные учения Североатлантического альянса "Защитник Европы — 2022", которые прошли в мае с участием 19 государств.
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Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.