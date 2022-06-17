Патрушев: НАТО рассматривает Восточную Европу в качестве театра военных действий

В качестве наиболее вероятного театра военных действий НАТО рассматривает регион Восточной Европы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Очевидно, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий", — сказал он на встрече ОДКБ в Ереване.

Патрушев пояснил, что это подтверждают военные учения Североатлантического альянса "Защитник Европы — 2022", которые прошли в мае с участием 19 государств.