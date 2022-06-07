Ввод солдат НАТО на Украину обернётся "разрушительной" реакцией России, заявил американский обозреватель Роберт Хантер. По его мнению, любое вторжение Североатлантического альянса на территорию Незалежной просто невозможно.
Как подчеркнул аналитик, при худшем сценарии развития событий Европа понесёт колоссальные потери.
"Успешное вторжение НАТО на Украину невозможно с военной точки зрения. Боевые действия принесут катастрофический ущерб инфраструктуре альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников", — написал аналитик для American Thinker
При этом у России остаётся преимущество в авиации и артиллерии, что позволит взять под контроль воздушное пространство в Восточной Европе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Иван Охлобыстин, который приветствует спецоперацию на Украине, призвал снисходительно отнестись к актрисе Оксане Фандере, которая вывесила на своём балконе флаг Украины.