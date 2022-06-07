American Thinker: вторжение НАТО на Украину невозможно из-за России

Ввод солдат НАТО на Украину обернётся "разрушительной" реакцией России, заявил американский обозреватель Роберт Хантер. По его мнению, любое вторжение Североатлантического альянса на территорию Незалежной просто невозможно.

Как подчеркнул аналитик, при худшем сценарии развития событий Европа понесёт колоссальные потери.

"Успешное вторжение НАТО на Украину невозможно с военной точки зрения. Боевые действия принесут катастрофический ущерб инфраструктуре альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников", — написал аналитик для American Thinker

При этом у России остаётся преимущество в авиации и артиллерии, что позволит взять под контроль воздушное пространство в Восточной Европе.