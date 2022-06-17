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Кирби: США не планируют новый пакет военной помощи Украине

Мир

Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать поддерживать Украину и поставлять оружие из уже существующих пакетов помощи, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Кирби: США не планируют новый пакет военной помощи Украине

Однако, по словам Кирби, в Штатах не видят необходимости выносить на рассмотрение Конгресса новый пакет военной помощи Украине, пока не израсходован предыдущий. Кроме того, координатор отметил, что США отправляют оружие Киеву так быстро, как только могут.

"Они получают столько, сколько мы можем отправить, и как можно быстрее", — заявил Кирби на брифинге. — Сейчас мы не находимся на том этапе, когда считаем, знаете ли, что нам нужно планировать ещё один дополнительный пакет. Мы только начали тратить и производить дополнительный пакет, который они только что одобрили".

Как подчеркнул представитель администрации, такие выводы американские политики сделали из-за опасений, что конфликт на Украине может затянуться. По словам Кирби, помощь должна быть планомерной.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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