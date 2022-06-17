CNN: на Украине без вести пропал третий наёмник из США — бывший морпех

На Украине без вести пропал ещё один американский "доброволец", заявили в Госдепартаменте США. Бывший морской пехотинец Греди Курпаси уехал в Незалежную в начале марта, а в конце апреля перестал выходить на связь, рассказали его жена Хисон Ким и друг семьи Джордж Хит.

По словам женщины, последнюю весть от супруга она получила 24 апреля, после, мужчина больше не "объявлялся". Как уточнил друг экс-морпеха, он отправился на Украину без цели "драться", а якобы надеялся защитить украинский народ.

"Что касается его лично, у него есть набор навыков, которые, как он чувствует, он может дать взамен", — пояснил Хит CNN. — Он хотел пойти и помочь украинскому народу. На самом деле он не собирался драться".

Согласно информации, Курпаси отслужил в Корпусе морской пехоты США 20 лет. Мужчина ушёл в отставку в ноябре 2021 года. По сообщению друга семьи наёмника, он вместе с другими "членами иностранного легиона" прибыл на Украину 7 марта, а в Киев 21 марта.