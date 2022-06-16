Стремоусов: заводы Херсона готовы строить корабли для Черноморского флота РФ

Рабочие Херсонских судостроительных заводов в перспективе готовы строить корабли для Черноморского флота России. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что предприятия оснащены всем необходимым оборудованием, поэтому в будущем на них можно выполнять любые заказы для флота.

"Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности для возрождения судостроения на территории Херсона есть", — сказал Стремоусов.

Он подчеркнул: херсонские заводы также готовы заняться производством гражданских судов.

Ранее замглавы ВГА сообщил, что Херсонская область безвозвратно стала российским регионом. По его словам, жители начали активно получать паспорта РФ.

В середине марта ВС РФ установили контроль над всей территорией Херсонской области.