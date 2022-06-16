Рабочие Херсонских судостроительных заводов в перспективе готовы строить корабли для Черноморского флота России. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В интервью РИА Новости он отметил, что предприятия оснащены всем необходимым оборудованием, поэтому в будущем на них можно выполнять любые заказы для флота.
"Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности для возрождения судостроения на территории Херсона есть", — сказал Стремоусов.
Он подчеркнул: херсонские заводы также готовы заняться производством гражданских судов.
Ранее замглавы ВГА сообщил, что Херсонская область безвозвратно стала российским регионом. По его словам, жители начали активно получать паспорта РФ.
В середине марта ВС РФ установили контроль над всей территорией Херсонской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.