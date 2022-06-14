Стремоусов: Херсонская область безвозвратно стала российским регионом

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал регион фактически безвозвратно российским.

По его словам, жители начинают "перестраиваться", получая паспорта РФ. Стремоусов считает, что им будет "по-домашнему приятно и хорошо" жить в составе России.

"Мы уже безвозвратно Российская Федерация", — отметил представитель военно-гражданской администрации в видеообращении к населению Херсонской области.

Он также добавил, что Херсонщина — благодатный край. Стремоусов подчеркнул: регион был освобождён от украинских националистов практически без выстрелов. Здесь не было большого количества жертв и разрушений, заключил замглавы ВГА.

В середине марта Вооружённые силы РФ установили контроль над всей территорией Херсонской области.

Ранее Стремоусов сообщил, что вскоре границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты. Он пояснил, что это позволит направить поток зерна не только в Россию, но и в другие страны.