Граффити с белгородцем Алёшей появилось на набережной Кальмиуса в Донецке

Художник Александр Сажин нарисовал граффити с изображением мальчика Алёши Павличенко из Белгородской области, который регулярно приветствует российских военных, направляющихся на специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Как сообщает bel.ru, граффити украшает набережную Кальмиуса в Донецке.

На полотне мальчик изображён в традиционном танковом шлеме на фоне российского флага.

В начале мая по социальным сетям распространилась видеозапись, на которой видно, как Алёша бесстрашно выбегает навстречу российским военным. Позже стало известно, что мальчик каждый день целенаправленно ждёт колонну ВС РФ.

Через несколько дней баннер с Алёшей Павличенко разместили в Карелии. Кроме того, юный житель посёлка Весёлая Лопань появился на упаковке сгущённого молока и шоколада, который изготовили в ограниченном количестве специально для отправки участникам спецоперации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен