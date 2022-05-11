В Белгородской области мальчик каждый день ждёт колонну ВС, чтобы отдать честь

В Белгородской области мальчик постоянно бесстрашно выбегает навстречу российским военным.

Малыш без страха, от летящих на ходу боевых грузовиков и броневиков, отдаёт им честь.

Оказывается, что он делает это не от случая к случаю, а каждый день, целенаправленно ожидая колонну. В Интернете уже есть это "вирусное" видео.

"Знает же, что я его ругаю, когда на дорогу выскакивает. Вот он целый день сидит, ждёт, когда пойдет наша колонна, как колонна идёт, он сразу бежит на "точку" становится бедняга, вот это выдержка!" — рассказывает за кадром его мама.

Мальчика, который встречает и провожает наших солдат и отдает воинское приветствие российским военным, направляющимся в зону проведения спецоперации, зовут Алёша.

Уже высказано мнение сделать мальчика Лёшу символом по типу той самой бабушки с флагом Победы.

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