Шольц призвал граждан ФРГ доносить властям об имуществе россиян

Власти Германии планируют организовать горячую линию для сбора информации о санкционных активах россиян в ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страна должна сделать санкции против России более действенными. Он объявил о начале особой работы, направленной против олигархов и их скрытых активов.

"Мы создадим специальную горячую линию для анонимных осведомителей", — заявил Шольц.

Он рассказал о намерении ввести специальный реестр, в который будут вноситься данные о тех активах, чье происхождение точно не установлено. Имущество россиян будет рассматривается с точки зрения соответствия санкционным ограничениям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца прекратить балансировать между Киевом и Москвой. Кроме того, по его словам, ФРГ должна заверить Незалежную в своей поддержке.