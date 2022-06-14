Зеленский раскритиковал Шольца: прекратите балансировать между РФ и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца прекратить балансировать между Киевом и Москвой. Кроме того, по его словам, ФРГ должна заверить Незалежную в своей поддержке.

Зеленский подчеркнул, что пока Украина не может полностью полагаться на Германию.

"Нам нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Он и его правительство должны принять решение. Не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией", — заявил Зеленский.

Кроме того, лидер Украины попрекнул Германию в том, что с начала спецоперации страна поддерживала Незалежную только на словах, тогда как другие страны перешли к мерам помощи сразу.

"Германия пришла немного позже, чем некоторые наши соседние страны, в плане поставок оружия. Это факт", — резюмировал Зеленский.