Reuters: Италия и Венгрия за ослабление санкций, Польша и Британия — против

Западные страны придерживаются различных мнений в отношении дальнейших санкций против России. Недавние союзники разделились на четыре лагеря.

Самую пророссийскую позицию заняли Италия и Венгрия: они считают необходимым настоять на прекращении огня, чтобы появился повод ослабить антироссийские санкции, пишет международное новостное агентство Reuters.

Диаметрально противоположного мнения придерживаются Польша, Британия и страны Прибалтики. Они уверены, что боевые действия должны продолжаться, иначе российская армия сможет закрепиться на освобождённых территориях, перегруппироваться и начать новые атаки в будущем.

Позицию Германии и Франции журналисты издания назвали "двусмысленной". Не вступая в открытую конфронтацию с Москвой, Берлин и Париж поддерживают новые жесткие санкции.

Что касается Соединенных Штатов, их цель прежняя: не дать России занять подобающее место на геополитической арене. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что хочет "ослабить" РФ.