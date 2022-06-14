Западные страны придерживаются различных мнений в отношении дальнейших санкций против России. Недавние союзники разделились на четыре лагеря.
Самую пророссийскую позицию заняли Италия и Венгрия: они считают необходимым настоять на прекращении огня, чтобы появился повод ослабить антироссийские санкции, пишет международное новостное агентство Reuters.
Диаметрально противоположного мнения придерживаются Польша, Британия и страны Прибалтики. Они уверены, что боевые действия должны продолжаться, иначе российская армия сможет закрепиться на освобождённых территориях, перегруппироваться и начать новые атаки в будущем.
Позицию Германии и Франции журналисты издания назвали "двусмысленной". Не вступая в открытую конфронтацию с Москвой, Берлин и Париж поддерживают новые жесткие санкции.
Что касается Соединенных Штатов, их цель прежняя: не дать России занять подобающее место на геополитической арене. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что хочет "ослабить" РФ.
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