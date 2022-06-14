Пушков: США не выдерживают санкций против РФ — Запад боится это признать

Попытка изолировать Россию от мира обернулась для Запада огромными потерями в собственной экономике, заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, США уже не выдерживают антироссийские санкции.

Как подчеркнул политик, западные лидеры это понимают, но боятся признать.

"Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций", — заявил сенатор.

Как пример, политик привёл ситуацию с закупкой российских удобрений. По словам сенатора, американские бизнесмены продолжают экспортировать, но в "серую". Вашингтон об этом знает и даже поощряет подобные шаги.