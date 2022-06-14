Американский конгрессмен Пол Массаро призвал уничтожить Россию

Член американского Конгресса Пол Массаро опубликовал на своей официальной странице в соцсети пост со словами: "Россия должна быть уничтожена".

Этот же конгрессмен из США некоторое время назад требовал разделения России, но поняв несбыточность своих мечт, решил уничтожить страну, отметил российский военный эксперт Сергей Колясников.

Он напомнил, что Массаро входит в "Хельсинскую комиссию при Конгрессе США", которой принадлежали идеи о "Законе Магнитского" и "Списке Навального*".

Также Колясников обратил внимание на тот факт, что свой пост конгрессмен опубликовал во время беспощадного обстрела Донецка выпестованными США украинскими националистами.

"Такое они готовят всей России, если не сломить хребет их туземному режиму в Киеве", — отреагировал на публикацию американца Яков Кедми.

* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.