Американский конгрессмен Пол Массаро призвал в социальных Сетях полностью "уничтожить" Россию. По словам военного эксперта и аналитика Якова Кедми, эти слова показывают настроение Вашингтона.
Как подчеркнул Кедми, кроме прочего, конгрессмену хватило ума разместить пост в день, когда ВСУ ожесточённо обстреляли Донецк.
"Ранее этот же политикан требовал разделить нашу страну, публикуя шизофреническую карту с "незалежными станами" на месте федеральных субъектов. Сейчас, видимо, у него обострение", — пояснил Кедми. — Показательно, что нацистский призыв конгрессмена опубликован в день самого жестокого с 2014 года обстрела Донецка со стороны украинских формирований. Такое они готовят всей России, если не сломить хребет их туземному режиму в Киеве".
По словам военного эксперта, Массаро неоднократно выдавал громкие заявления по России и даже разрабатывал несколько "антироссийских" законов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
России придется занять Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области, чтобы получить "буфер" от переданного Украине дальнобойного западного оружия.