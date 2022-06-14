Кедми о призывах в США "уничтожить" РФ: нужно сломить хребет туземному режиму

Американский конгрессмен Пол Массаро призвал в социальных Сетях полностью "уничтожить" Россию. По словам военного эксперта и аналитика Якова Кедми, эти слова показывают настроение Вашингтона.

Как подчеркнул Кедми, кроме прочего, конгрессмену хватило ума разместить пост в день, когда ВСУ ожесточённо обстреляли Донецк.

"Ранее этот же политикан требовал разделить нашу страну, публикуя шизофреническую карту с "незалежными станами" на месте федеральных субъектов. Сейчас, видимо, у него обострение", — пояснил Кедми. — Показательно, что нацистский призыв конгрессмена опубликован в день самого жестокого с 2014 года обстрела Донецка со стороны украинских формирований. Такое они готовят всей России, если не сломить хребет их туземному режиму в Киеве".

По словам военного эксперта, Массаро неоднократно выдавал громкие заявления по России и даже разрабатывал несколько "антироссийских" законов.