Польша намерена обзавестись 500 южнокорейскими танками "Чёрная пантера"

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава подписала соглашение с Сеулом о совместной разработке новых танков и боевых машин пехоты (БМП) для польской армии. Предполагается, что в результате договора будет произведено около 500 танков "Чёрная пантера" и аналогичное количество БМП.

"Армия должна быть оснащена современной техникой, о чём я говорил с представителями Hyundai Rotem. Был подписан меморандум о совместной разработке танков и бронетранспортёров. Это важный шаг для развития армии и промышленности", — написал Блащак в социальных сетях.

Ранее польский министр обороны посетил Южную Корею с деловым визитов, в ходе которого обсуждалось расширение сотрудничества в производстве самоходных гаубиц "Краб". Блащак заявил, что странам необходимо установить двустороннее сотрудничество в обеспечении поставок БМП в свете ограниченных производственных возможностей Польши.