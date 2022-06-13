Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в открытии пневматического спортивного тира для школьников города Мышкув в Силезском воеводстве. После позирования с пневматической винтовкой немецкого производства "Вальтер" перед журналистами польский премьер высказался по поводу "российской агрессии", которая якобы направлена в адрес Варшавы.
"Кремль должен знать, если Россия когда-либо задумает вторгнуться в Польшу, то у нас есть 40 миллионов поляков, готовых с оружием в руках защитить свою Родину", — цитирует слова Моравецкого WPROST.pl.
Более того, он отметил, что польский народ несколько веков "находился под ногами у России". По словам Моравецкого, Варшава больше не потерпит такого "рабства".
"Мы в свободной стране и будем бороться за свою свободу", — заявил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором.