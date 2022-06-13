Моравецкий заявил, что 40 миллионов поляков готовы воевать с Россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в открытии пневматического спортивного тира для школьников города Мышкув в Силезском воеводстве. После позирования с пневматической винтовкой немецкого производства "Вальтер" перед журналистами польский премьер высказался по поводу "российской агрессии", которая якобы направлена в адрес Варшавы.

"Кремль должен знать, если Россия когда-либо задумает вторгнуться в Польшу, то у нас есть 40 миллионов поляков, готовых с оружием в руках защитить свою Родину", — цитирует слова Моравецкого WPROST.pl.

Более того, он отметил, что польский народ несколько веков "находился под ногами у России". По словам Моравецкого, Варшава больше не потерпит такого "рабства".

"Мы в свободной стране и будем бороться за свою свободу", — заявил он.