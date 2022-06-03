Премьер Польши обвинил Европу в равнодушии к событиям на Украине

Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западных лидеров не волнует конфликт на Украине. Вместе с этим премьер-министр указал на разобщённость Европы.

По мнению польского политика, граждане Украины находятся в состоянии неопределённости. Они сомневаются в надёжности западных партнёров, которые отправляют Киеву вооружения, подчеркнул Моравецкий. По его мнению, украинцы допускают, что некоторые политики способны беседовать с президентом России Владимиром Путиным. Также премьер-министр осудил отсутствие новых серьёзных санкций против Москвы.

"То, что Россия пока не проиграла, связано с её частичной победой", — сказал глава правительства Польши, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Моравецкого, европейские лидеры пока не могут объединиться и сделать Евросоюз сильнее. Ещё премьер заявил о "стене равнодушия, которая окружает страдания Украины".

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Как написали на официальном сайте объединения, Запад намерен отказаться от нефтепродуктов из РФ за восемь месяцев.