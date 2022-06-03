Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций

Члены Евросоюза окончательно одобрили шестой пакет санкций в отношении России. Как отметили западные чиновники, причиной введения ограничений послужила военная спецоперация Москвы по принуждению к миру на Украине.

"Согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных на то, чтобы эффективно помешать РФ продолжить агрессию", — написали на официальном сайте ЕС.

По информации политиков, страны-союзницы должны за восемь месяцев отказаться от российских нефтепродуктов. Также лидеры пообещали отключить от международной системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Вместе с этим на территории Евросоюза запретили вещание таких телеканалов, как:

Россия-24,

ТВ Центр-Международный,

Россия РТР/РТР Планета.

Ранее американский чиновник Раджа Кришнамурти призвал ввести ограничительные меры против властей Венгрии, которые раскритиковали запрет на российскую нефть.