Члены Евросоюза окончательно одобрили шестой пакет санкций в отношении России. Как отметили западные чиновники, причиной введения ограничений послужила военная спецоперация Москвы по принуждению к миру на Украине.
"Согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных на то, чтобы эффективно помешать РФ продолжить агрессию", — написали на официальном сайте ЕС.
По информации политиков, страны-союзницы должны за восемь месяцев отказаться от российских нефтепродуктов. Также лидеры пообещали отключить от международной системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Вместе с этим на территории Евросоюза запретили вещание таких телеканалов, как:
Ранее американский чиновник Раджа Кришнамурти призвал ввести ограничительные меры против властей Венгрии, которые раскритиковали запрет на российскую нефть.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.