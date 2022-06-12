Захарова: заявление Сикорского о ядерном оружии ставит жителей Польши под удар

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание депутата Европарламента Радослава Сикорского о праве Запада на поставки ядерного оружия для Украины.

По её словам, это заявление ставит под удар жителей Польши. Она отметила, что польские политики, контролируемые "американским приводным ремнём", демонстрируют экстремистскую идеологию, распространяя ненависть и разжигая конфликты.

"Но самое главное — они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула: Польша угрожает миру нарушением режима нераспространения ядерного оружия.

Ранее Сикорский заявил, что Запад может "подарить" Киеву ядерные боеголовки для противостояния с ВС РФ. Он добавил, что такое оружие позволит Украине "защитить свою независимость". Украинская армия, указал депутат, переживает сложный период из-за нехватки военных ресурсов.