Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные страны должны прервать с Россией все торговые и деловые отношения на фоне украинского конфликта. По её словам, ведение бизнеса с российской стороной подрывает санкции ЕС.
По мнению Каллас, никакого бизнеса между странами быть не должно.
"Наша политика должна основываться на понимании того, что российская угроза не исчезнет завтра. Возврата к обычному бизнесу быть не должно. На самом деле, никакого бизнеса вообще быть не должно", — заявила премьер Telegraph.
Кроме прочего, по мнению эстонского политика, Запад должен быть осторожнее в призывах "к прекращению огня и миру".
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