Премьер Эстонии Каллас: Запад должен полностью отказаться от бизнеса с РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные страны должны прервать с Россией все торговые и деловые отношения на фоне украинского конфликта. По её словам, ведение бизнеса с российской стороной подрывает санкции ЕС.

По мнению Каллас, никакого бизнеса между странами быть не должно.

"Наша политика должна основываться на понимании того, что российская угроза не исчезнет завтра. Возврата к обычному бизнесу быть не должно. На самом деле, никакого бизнеса вообще быть не должно", — заявила премьер Telegraph.

Кроме прочего, по мнению эстонского политика, Запад должен быть осторожнее в призывах "к прекращению огня и миру".