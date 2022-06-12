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Байден о росте цен на бензин в США: инфляция — "субпродукт" помощи Украине

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что американское правительство ожидало роста цен и показателей инфляции на фоне финансовой и военной помощи Киеву. Как подчеркнул лидер нации, экономические проблемы являются "субпродуктом" поддержки Украины.

Байден о росте цен на бензин в США: инфляция — "субпродукт" помощи Украине

По словам Байдена, американцам нужно пережить этот период.

"Это субпродукт, я говорил в своё время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО. Будет стоить европейским странам и нам. Потому что вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти", — заявил президент на выступлении перед демократами.

Сколько американцам необходимо "подождать", пока экономика стабилизируется, Байден не уточнил. Однако отметил, что власти пытаются снизить цены в стране.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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