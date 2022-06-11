Киссинджер: Урегулирование ситуации на Украине необходимо с учётом позиции РФ

Страны Запада должны учитывать интересы Москвы при обсуждении мирного урегулирования ситуации вокруг Украины во избежание усиления китайского влияния на Россию. Об этом The Sunday Times сообщил экс-госсекретарь (1973-1977) и советник американского лидера по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер.

По его словам, сегодня вопрос состоит в том, "как закончить эту войну".

"По её завершении необходимо найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе", — сказал бывший глава дипломатии США.

Говоря о Североатлантическом альянсе Киссинджер заявил, что "важно сохранять" НАТО, который "отражает сотрудничество между Европой и Америкой". При этом бывший госсекретарь считает, что "большие события грядут" на Ближнем Востоке и в Азии.

Ранее Киссинджер заявил, что тяжеловесы-ветераны американской дипломатии призывают Запад отказаться от идеи конфронтации с Россией в связи с явным непониманием последствий такого противостояния для всего мира. Он отметил, что Украине в ближайшее время придётся согласиться на переговоры на условиях России.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал нападки президента Украины Владимира Зеленского на экс-госсекретаря Генри Киссинджера за предложение пойти на уступки и начать переговоры с Москвой, чтобы урегулировать конфликт.