Spiegel: немцев не устраивает эйфория Зеленского — "Стал поп-звездой"

После начала конфликта на Украине, президент Незалежной Владимир Зеленский стал почти "поп-звездой", заявил немецкий аналитик Кристиан Нифа. По его словам, всё больше граждан Германии критикуют Зеленского за "эйфорию" на фоне боевых действий.

Как подчеркнул аналитик, казалось бы, в этой ситуации лидер Незалежной должен вызывать сочувствие, но на деле, с точностью наоборот.

"Многим не нравится эйфория Зеленского. Их беспокоит тот факт, что он стал поп-звездой в первые несколько недель войны. Некоторые сравнивают его с Че Геварой или Кастро 1950-х годов. Его флисовая куртка была продана на аукционе Christie's в Лондоне за 90 000 фунтов стерлингов. А Польша уже продаёт набор марок с его портретом — по 4500 злотых (около 1000 евро)", — написал Нифа в статье для Spiegel.

Как подчеркнул аналитик, даже после выборов Зеленский никогда не был в центре всеобщего внимания. По мнению Нифа, ничего "такого" за годы правления президент не сделал, а сейчас, стал любимцем европейской публики.