В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч

В районе от Славянска до Авдеевки могут находиться до 70 тыс. украинских военнослужащих. Такие данные привёл замглавы Мининформации ДНР Артём Ольхин.

"От Авдеевки до Славянска практически всё одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск тысяч 60-70 точно есть", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Город Славянск с населением более 100 тыс. человек перешёл под контроль Киева в июле 2014 года. В настоящее время силы ДНР ведут наступление на этом направлении.