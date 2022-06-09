Леонков: ВС Украины будут окружены и обречены при потере Славянска

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВС Украины будут окружены и обречены при потере Славянска.

Леонков рассказал Лайфу, что Славянск, так же как и Краматорск – это укрепрайон ВСУ, где долгое время находился украинский штаб и концентрировалось вооружение. Эксперт напомнил, что именно оттуда в 2014 году началось наступление на Донбасс.

По мнению Леонкова, возвращение Славянска — это не только очень знаковое событие СВО, но и имеет важное стратегическое значение. Он объяснил, что после взятия Славянска и Краматорска, вся группировка ВСУ под Авдеевкой и Покровским окажется в окружении.

"Если взять Славянск и Краматорск, то вся группировка, которая стоит сейчас под Авдеевкой, Покровским, окажется под угрозой окружения, потому что союзная армия будет заходить им фактически в тыл", — пояснил Леонков Лайфу.

По мнению эксперта, группировке ВСУ грозит не только окружение, но и полное уничтожение. Это будет означать, что Киев окончательно проиграл битву за Донбасс.