В Северодонецке рассказали о расстрелах мирных граждан в магазинах города

По словам жителей Северодонецка, бойцы ВСУ и нацбатов вели себя не просто жестоко по отношению к горожанам, — они их безжалостно убивали, целенаправленно расстреливая и взрывая прямо в продуктовых магазинах. Об этом рассказала жительница Северодонецка Елена Чайка в разговоре с РИА Новости.

По её словам, жертвами соперничества украинских военных и нацбатальонов становились простые, ни в чём не повинные люди.

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили. Потом людей туда приглашали — можете брать продукты, кроме алкоголя и сигарет. Люди туда бежали, потому что голодные. А через полчаса прилетал снаряд, люди погибали в магазинах. И так практически все супермаркеты взорваны", — сказала Чайка.

Елена Чайка подчеркнула, что отношение украинских и пришедших потом российских военных к местным жителям в корне отличалось: бойцы ВСУ демонстрировали агрессию, часто вели себя жестоко и "не по-доброму". В военные ВС РФ помогают горожанам, доставляют продукты, ведут себя дружелюбно.